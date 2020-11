В Бразилии начались протесты после убийства чернокожего мужчины

Супермаркет французской сети Carrefour в бразильском Сан-Паулу разгромили и подожгли протестующие под лозунгом движения Black Lives Matter после того, как охранники одного из магазинов забили до смерти 40-летнего посетителя, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

На видео, которые публикуют в соцсетях, десятки людей громят прилавки гипермаркета в Сан-Паулу и поджигают стеллажи с товарами. Многолюдные, но менее ожесточенные протесты под лозунгом "Vidas pretas importam" ("Черные жизни имеют значение") также прошли в Куритибе и Порту-Алегри, где произошло резонансное убийство.

Накануне сорокалетний Жоау Сильвейра был убит охранниками торгового центра в городе Порту-Алегри, когда совершал покупки вместе с женой. По предварительным данным, причиной смерти стало удушение.

Protesters vandalised a #Carrefour supermarket in #SaoPaulo on Friday, one day after security guards at one of the chain's stores in #PortoAlegre were involved in the fatal beating of a Black man.#JoaoAlbertoSilveiraFreitas #Brazil pic.twitter.com/pNILO79hme