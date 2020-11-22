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В Бразилии начались протесты после убийства чернокожего мужчины

Десятки людей громят прилавки гипермаркета в Сан-Паулу и поджигают стеллажи с товарами.

Фото : Pixabay22 ноября 2020, 01:12

Супермаркет французской сети Carrefour в бразильском Сан-Паулу разгромили и подожгли протестующие под лозунгом движения Black Lives Matter после того, как охранники одного из магазинов забили до смерти 40-летнего посетителя, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Протестующие забросали камнями фасад супермаркета Carrefour в Сан-Паулу, они ворвались в магазин и разгромили большую часть, - сообщило издание Diario de Pernambuco.

На видео, которые публикуют в соцсетях, десятки людей громят прилавки гипермаркета в Сан-Паулу и поджигают стеллажи с товарами. Многолюдные, но менее ожесточенные протесты под лозунгом "Vidas pretas importam" ("Черные жизни имеют значение") также прошли в Куритибе и Порту-Алегри, где произошло резонансное убийство.

Накануне сорокалетний Жоау Сильвейра был убит охранниками торгового центра в городе Порту-Алегри, когда совершал покупки вместе с женой. По предварительным данным, причиной смерти стало удушение.


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