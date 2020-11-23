Автор хитов Бузовой показал лицо и назвал цену своих услуг

Паша Климат пояснил, что все зависит от случая.

Песни, которые исполняет российская звезда телешоу и Instagram Ольга Бузова, вызывают противоположные чувства. Если одни взахлеб подпевают ей, то у других творчество Ольги вызывает рвотный рефлекс. В эти моменты мало кто задумывается, а кто же автор этих "шедевров". Как ни странно, он есть, и рассказал некоторые подробности о совместной работе со звездой, передает zakon.kz.

Этот приятный на вид молодой человек - украинский композитор и текстовик Паша Климат (настоящее имя - Павел Кирбаба). Именно он создал "Под звуки поцелуев", Wi-Fi и другие хиты Ольги Бузовой. Писать песни именно для нее Паша начал не сразу. В интервью News.ru композитор признался, что ранее у него даже в мыслях не было такого, чтобы делать песни для Бузовой. Более того, вначале он слышал о ней благодаря ее участию в "Доме-2". А песни писал вообще не про нее и не для нее.

Я просто пишу песни о своих переживаниях либо впечатлениях, либо где-то у кого-то подслушаю какую-то интересную историю, либо прочитаю что-то: зацепила какая-то фраза, и ты её развиваешь до масштабов песни. В то время в основном через менеджера работал, он всем показывал мои работы. И вот одна из них дошла до ушей Оли, и ей понравилось. А потом вторая дошла, потом третья, и сейчас я уже точно не помню, сколько моих песен у нее, - сказал Паша Климат в интервью изданию.

Говоря о своем заработке за хиты для Бузовой, Паша Климат пояснил, что все зависит от случая.

В любом случае стоимость песни исчисляется в тысячах долларов. (...) Я пишу песни вместе с напарником Николаем Журавлёвым. Он отвечает за аранжировки, я — за слова и мелодии. А недавно взял себе в соавторы своего давнего друга рэпера Сергея Рудого. Вместе мы быстрее разгоняем идеи до полноценной песни, - поделился музыкант.

Интересно, что порой первоначальная версия композиций, которые пишет Паша, отличается от той, которую слышит публика. Он признался, что порой артисты просят переделать песни под себя.

Я всех пытаюсь выслушать и понять, и если действительно "капризы" (артистов) обоснованны, то что-то меняю в тексте или мелодии. Обычно это приходится делать с крупными артистами, такими как Клава Кока, Оля Бузова. Они, бывает, просят отредактировать какую-нибудь строчку, чтобы было ближе к их образу. Я ведь им предлагаю демоверсию в своей манере, то, как оно у меня родилось, - заключил Паша Климат.

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