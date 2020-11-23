Увеличение спроса среди МСБ на кредитование отмечают в Нацбанке

Вместе с тем, ресторанный и гостиничный бизнес продолжают испытывать сложности с обслуживанием займов.

О результатах опроса банков по кредитованию за третий квартал 2020 года рассказал заместитель директора Департамента финансовой стабильности и исследований Нацбанка Олжас Кубенбаев, передает zakon.kz.

Согласно результатам опроса, наблюдается увеличение спроса на кредитование со стороны субъектов предпринимательства. Чистое процентное изменение (ЧПИ) спроса со стороны бизнеса в III квартале 2020 года составило 34%. На фоне ослабления карантинных мер часть предринимателей, относящаяся к пострадавшим отраслям экономики, постепенно восстанавливала свою деятельность и возобновляла платежи по кредитам. Вместе с тем, ресторанный и гостиничный бизнес продолжали испытывать сложности с обслуживанием займов, - сообщил Кубенбаев.

По данным банков, рост спроса на кредитование в III квартале 2020 года обеспечивался в большей степени за счет отложенного спроса со стороны МСБ, а также реализации госпрограмм. Показатели ЧПИ спроса на кредитование в малом и среднем предпринимательстве составили 41% и 38% соответственно.

Кроме того, расширение продуктовой линейки отдельных банков привело к росту количества заявок, поступивших от малого бизнеса в 10 раз, при снижении средней суммы кредита. То есть, произошло увеличение спроса в количестве, но не в объеме.

Ставки по займам и уровень готовности банков кредитовать бизнес сохранились на прежнем уровне. В ряде банков повышались требования к залоговому обеспечению и финансовому положению заемщика. Основным фактором, вызвавшим повышение требований, банки считают ухудшение профиля риска в отдельных отраслях экономики, - пояснил представитель Нацбанка.

Согласно мнению респондентов, в следующем квартале изменения спроса на кредитование со стороны среднего и крупного бизнеса не ожидается. При этом запуск новых банковских продуктов отдельными банками может оказать положительный эффект на спрос со стороны малого бизнеса.

Что касается кредитования физических лиц, то в третьем квартале 2020 года спрос на розничное кредитование также увеличился по всем сегментам. С возобновлением трудовой деятельности во многих сферах возросло количество заявок как на ипотечные, так и на потребительские займы. По мнению банков, спрос на ипотечное кредитование увеличивался второй квартал подряд, на что оказали влияние перспективы развития рынка недвижимости и доступность займов, предоставляемых в рамках государственных программ.

Так, количество поступивших заявок на ипотечное кредитование по отношению к предыдущему кварталу увеличилось на 85%. В сегменте беззалогового кредитования количество заявок выросло на 52%. На фоне освоения средств по программе льготного автокредитования наблюдалось увеличение спроса на автокредиты, количество заявок выросло на 109%, при незначительном уменьшении средней суммы кредитов. Кроме озвученных выше факторов, представители банков объясняют повышенный интерес клиентов к кредиту с реализацией отложенного спроса за период действия карантинных мер, а также с проведением маркетинговых акций и кампаний, - пояснил Олжас Кубенбаев.

По его словам, в IV квартале 2020 года банки ожидают небольшого увеличения спроса по всем сегментам розничного кредитования. Готовность банков предоставлять потребительские займы также несколько увеличится. Условия по потребительскому кредитованию продолжат смягчаться в части кредитного лимита и требований к платёжеспособности клиента.

В опросе банков по кредитованию за III квартал 2020 года путем анкетирования приняли участие 24 банка второго уровня, при этом с 10 из них дополнительно были проведены интервью.

Данный опрос проводится Национальным банком ежеквартально с целью оценки изменений в спросе и предложении кредитных ресурсов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!