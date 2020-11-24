Новый цех по производству нефтесервисного оборудования запущен на "АтырауНефтеМаш"

Стоимость модернизации проекта составила 15,2 млрд тенге.

Сейчас на заводе идет активная работа над первым заказом изготовления емкости высокого давления, предусмотренной на экспорт по заказу немецкой компании.

Современный цех решетчатого настила и горячего цинкования запущен на ТОО "АтырауНефтеМаш". Цех построен в рамках масштабной модернизации завода, которая была завершена в этом году. В 2017 году АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, Банк, дочерняя структура Холдинга "Байтерек") оказало финансовую поддержку проекту по развитию завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш" (АНМ). Теперь казахстанское оборудование АНМ соответствует требованиям международных компаний, разрабатывающих крупнейшие нефтегазовые месторождения Казахстана.

Модернизация завода завершена в прошлом году, сейчас запущен в работу новый цех решетчатого настила и горячего цинкования. Предприятие выпускает нефтехимическое, нефтегазовое, теплоэнергетическое, буровое, воздушно-охлаждающие и комплексное техническое оборудование. Объем производства предприятия составляет более 2 000 тонн продукции в месяц. За 10 месяцев 2019 года АтырауНефтеМаш произвел 229 тонн продукции, за аналогичный период 2020 года – более 222 тонн. Несмотря на пандемию, предприятию удалось сохранить свои темпы. В бюджет за 10 месяцев 2020 компания выплатила 319 млн тенге, за аналогичный период 2019 года - 290 млн тенге. На предприятии производится широкая номенклатура продукции: сосуды под давлением, колонны, реакторы, теплообменники, печи подогрева, металлоконструкции, резервуары для хранения и транспортировки нефтяных продуктов по стандартам ASME, API, и ГОСТ. Завод имеет удобную географическую расположенность для поставок. Рынки сбыта продукции приходятся на такие компании как: Kazakhstan Petrochemical Industries INC, MAERSK OIL, CNCEC, TCO, NCOC, Karachaganak, АО "МангыстауМунайГаз", АНПЗ, KPJV, Sinopec, PetroKazakhstan, PSNK, BI GROUP и АО "КазМунайГаз".

Сейчас, на заводе выполняют первую продукцию на экспорт, это изготовление емкости высокого давления по заказу немецкой компании.

"Материнская компания ТОО "АтырауНефтеМаш" - компания "ANACO" свою прибыль инвестирует в экономику Казахстана через аффилированные предприятия. Одним из таких проектов является ТОО "АтырауНефтеМаш". В 2019 году мы отпраздновали 100-летие предприятия. При содействии Банка развития Казахстана провели широкую модернизацию и запуск нового цеха горячего цинкования и производства решетчатого настила, который сегодня за счет внедрения современного и технологического оборудования позволяет обеспечить продукцией высокого качества не только западный регион, но и заказы соседних стран". – сказала вице-президент ТОО "ANACO", член Наблюдательного совета ТОО "АтырауНефтеМаш" Жексемалиева Гаухар Айкеновна.

Стоимость модернизации проекта составила 15,2 млрд тенге, БРК на модернизацию завода выделил 9,5 млрд тенге сроком на 14 лет. Собственное участие АНМ - 5,8 млрд тенге. Проект профинансирован в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы.

"Атыраунефтемаш" является отечественным лидером в производстве оборудования для нефтегазовой, нефтехимической, горнорудной и энергетической отраслей Казахстана. Поэтому финансирование таких предприятий является приоритетом в деятельности Банка. С обновлением оборудования и увеличением производства, завод сможет удерживать лидирующее положение на рынке, а также экспортировать свою продукцию на рынки дальнего и ближнего зарубежья, что для Банка очень важно, - подчеркнул заместитель Председателя Правления БРК Думан Аубакиров.

Таким образом на заводе запущен цех производства решетчатого настила и горячего цинкования с высокоточным и современным оборудованием.

Единственный в стране цех по изготовлению решетчатых настилов выпускает высококачественную продукцию с соблюдением международных норм и стандартов. Универсальность и высокая прочность решеток дает возможность использовать его не только в нефтегазовой, но и химической, лесоперабатывающей, металлургической и многих других отраслях. Решетчатый настил применяется в архитектуре, дизайне, строительстве смотровых площадок, эстакад и платформ, пандусов и эстакад на предприятиях.

Универсальность и высокая прочность решеток, производимых в новом цехе, дает возможность использовать его не только в нефтегазовой, но и химической, лесоперерабатывающей, металлургической, сельскохозяйственной отрасли, а также в гражданском строительстве. Такие настилы применяются в архитектуре, дизайне, строительстве смотровых площадок, эстакад и платформ, пандусов. Нанесенное методом горячего цинкования покрытие при эксплуатации в самых агрессивных средах способно прослужить до 50 лет, полностью сохранив свои защитные свойства, что позволит использовать их на месторождениях, на морских месторождениях, где высокое содержание серы и кислоты. Они выдерживают большие грузы, безопасны, защищают от скольжения, гасит искры. Кроме того, они экологичны и экономичны – и не нуждаются в ежегодном перекрашивании

Кроме того, благодаря автоматизированной линии горячего цинкования, которая позволяет цинковать 60 тысяч тонн продукции в год любой сложности и конфигурации. Горячеоцинкованная сталь применяется в нефтегазовой, нефтехимической, сельскохозяйственной, горнодобывающей, связь и энергетика, транспортной и в пищевой промышленности. Нанесенное методом горячего цинкования покрытие при эксплуатации в самых агрессивных средах способно прослужить до 50 лет, полностью сохранив свои защитные свойства.

Благодаря нашему совместному проекту нам удалось повысить уровень казахстанского содержания при изготовлении сложного высококачественного оборудования, увеличить объемы производства. Для нас немаловажно, что мы модернизировали наше предприятие на выгодных условиях проектного финансирования, которые нам предоставил Банк Развития, понимая специфику и важность нашего производства для экономики страны, - резюмировал генеральный Директор ТОО "АтырауНефтеМаш" Александр Донсков.

Помимо нового цеха, в рамках модернизации предприятия была обновлена собственная испытательно-механическая лаборатория, а также построена и аккредитована новая химическая лаборатория. Более того, приобретено уникальное финское оборудование, которое позволяет в сжатые сроки и при минимальном человеческом участии позволяет изготавливать нестандартные изделия, сосуды под давлением, позволяющим производить в кратчайшие сроки емкости диаметром до 12 метров, весом около до 1500 тонн и длиной более 120 метров. Для сравнения, раньше на производство такой продукции тратилось около полугода с привлечением 150 работников/час, а сейчас - не более чем 1,5 месяца и 20 специалистов/час.

Завод производит также для собственных нужд кислород и аргон высокого качества.

Всего на предприятии работают 350 человек. Завод имеет собственный конструкторско-проектный отдел, проектирование осуществляется на современных ПО на 3-х языках, собственную школу сварщиков, с необходимым для обучения и проведения аттестации оснащением.

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