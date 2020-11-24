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Продолжит ли Казахстан в 2021 году участие в соглашении ОПЕК+

На прошедшей в середине ноября министерской встрече членов ОПЕК были обсуждены все возможные риски и позитивные моменты, которые влияют на развитие нефтегазовой отрасли.

Фото : neftegaz.ru24 ноября 2020, 17:28

На прошедшей в ноябре министерской встрече ОПЕК решение принято не было, поэтому вопрос участия в соглашении будет обсуждаться в начале декабря, сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев, передает корреспондент zakon.kz.

Министерская встреча членов ОПЕК была в этом месяце, были обсуждены все возможные события. Было принято решение, что на встрече 1-2 декабря будет решаться вопрос о соблюдении договоренностей, которые были достигнуты в этом году, — сказал Ногаев.

По его словам, на прошедшей в середине ноября министерской встрече членов ОПЕК были обсуждены все возможные риски и позитивные моменты, которые влияют на развитие нефтегазовой отрасли.

Он добавил, что на этой конференции было принято решение, что на встрече ОПЕК+ в расширенном составе в начале декабря один из вопросов, который будет обсуждаться - соблюдение достигнутых договоренностей.

На министерской встрече окончательное решение не принято. Решение будет приниматься в начале декабря… На сегодня я не могу озвучить (позицию Казахстана – прим.), услышите это первого декабря. Это переговорные процессы, заранее объявлять об этом считаю нецелесообразным. У нас есть своя позиция, мы ее озвучим 1-2 декабря, — отметил глава Минэнерго.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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