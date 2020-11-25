Курс доллара снижается

Доллар подешевел на 1,69 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 422,97 тенге, снизившись еще на 1,69 тенге, передает zakon.kz.

Стоит отметить, что курс доллара начал снижаться с понедельника.

В обменниках доллары покупают/продают по 422-424,5 тенге, евро - 503-506 тенге, рос. рубль - 5,6-6,67 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах в среду.

Как сообщалось, цена нефти Brent превысила $48 впервые с 6 марта.

Так, стоимость январских фьючерсов нефти марки Brent 25 ноября превысила $48 за баррель впервые с 6 марта. Нефть WTI также растет и уже превысила $45.

Brent на бирже ICE стоит $48,54 на 5:17. Стоимость увеличилась на 5,4%. WTI выросла до $45,56, цена увеличилась на 5,8%.

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