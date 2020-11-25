Седокова рассказала о чувствах во время домогательств к ней

Она чувствовала себя виноватой.

Известная украинская певица, экс-солистка группы ВИА Гра Анна Седокова уже признавалась в сексуальных домогательствах от мужчины-сожителя, который приходил к ее маме. Девушка подверглась им в подростковом возрасте. Но теперь она поделилась страшными подробностями из своего детства и юности, передает zakon.kz.

В интервью журналисту Василию Конову Седокова призналась, что она в момент домогательств и сразу после них думала, будто совершила что-то плохое.

Когда у тебя нет связи с мамой, и она осуждает тебя и не понимает, и ты уже никуда не пойдешь, думаешь, что ты не права. Сейчас появился интернет, миллионы групп, можно добиться резонанса, выложив историю, отправив видео мне, Иде Галич. А тогда мы были сами с собой и должны были жить с этой болью, укоряя себя в том, что разрушила свою жизнь и мамину. Я чувствовала себя виноватой и недостаточно правильной, грязной, - призналась Седокова.

Певица с неохотой и страхом вспоминает то время. Василий Конов спросил, могла ли Анна закричать, когда "он приходил к ней в спальню".

Не могла. . Это безумно больно и страшно. Сейчас мне, 37 летней женщине, страшно от твоих слов (обращается к ведущему - Прим.Авт). Могла ли я закричать? Нет. Мне было страшно. И я даже сейчас в своем возрасте не могу закричать. Это необъяснимо, но факт. Ситуация повторилась в 12 лет, и в 16. Я об этом написала в книге. Не знаю, что стало со всеми этими мужчинами, и не хочу знать. Я надеюсь, что молния поразила их дом (улыбается). У меня было желание пару раз сделать публичное заявление, но если это делать, нужно идти в полицию, а не в прессу. Потому что это все обрастет каким-то хайпом, - сказала Седокова.

Согласно более ранним откровениям Седоковой, мужчина ночью заходил в ее комнату и стоял над кроватью. Поначалу он просто стоял и смотрел, думая, что девочка спит. Потом он начинал просовывать руку под одеяло и гладить ребенка по ноге, поднимаясь все выше

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