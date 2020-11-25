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Два столичных заведения привлекут к ответственности за нарушение карантина

За сутки мобильной группой проверено 172 объекта предпринимательства.

Фото : Prahaar25 ноября 2020, 20:52

В Нур-Султане продолжаются рейды по выявлению нарушений карантинного режима. Прошедшей ночью два столичных заведения не прошли проверку, сообщает zakon.kz.

Администрацию ночного клуба "Алания" в очередной раз застали за нарушением карантинного режима. Ночью в 23:40 часов в нем развлекались 30 посетителей. Танцевали, игнорируя санитарные нормы и социальную дистанцию.
Также мобильной группой вчера в 23:50 был выявлен ресторан "SUNDUK", в котором отдыхали 30 посетителей.

Собранный материал направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к ответственности.

Владельцы и посетители заведений не осознают, что ставят под угрозу не только свое здоровье, но и жизнь, и здоровье своих домочадцев, в том числе пожилых и детей.

За сутки мобильной группой проверено 172 объекта предпринимательства, выявлено 2 факта нарушения карантинного режима. В отношении нарушителей собранный материал направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по статье 425 КРКобАП, - говорится в сообщении пресс-службы ДП города Нур-Султан.


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