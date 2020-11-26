Полицейские Алматы нашли проституток и проститута на сайте знакомств

Позже их проверили на СПИД.

Сотрудники криминальной полиции Алматы за одну ночь выявили 7 проституток, предлагавших интимные услуги за деньги через сайт знакомств, передает zakon.kz.

По данным полицейских, жрицы любви регистрировались на сайте "Друг Вокруг", где предлагали свои "услуги", оказывали которые на съемных квартирах.

Минувшей ночью выявили три, так называемых, притона, в одном из которых “трудилась” 31-летняя гражданка Узбекистана. Владельцы указанных квартир за предоставление помещения заведомо для занятия проституцией привлечены к ответственности. Меры административного воздействия также были приняты и в отношении женщин, занимающихся проституцией. Кроме того, за истекшие сутки в городе были выявлены два импровизированных массажных салона. Один из них дислоцировался в частном особняке, другой в квартире одного из домов по улице Аль-Фараби. В обоих салонах работали по пять женщин, которые оказывали клиентам интимные услуги, и администраторы, один из которых – мужчина, – сообщил начальник Управления криминальной полиции Еркин Инкаров.

Известно, что задержанные жрицы любви в ходе рейдовых мероприятий были доставлены в Департамент полиции, где развернулась мобильная лаборатория по проверке женщин на СПИД. Специалисты профильного центра провели обследование 47 лиц, занимающихся проституцией.

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