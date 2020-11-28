Полицейские Алматы сходили к боди-массажисткам. Там было людно

Как девушки, занимающиеся проституцией, так и их клиенты, были доставлены в полицию.

Салон боди-массажа работал в элитном особняке. Проверку полицейские осуществили минувшей ночью. На рабочем месте находились 13 девушек легкого поведения, позиционирующие себя массажистками, и администратор, распределявший между работницами трудовую нагрузку. Об этом сообщил начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов, передает zakon.kz.

Как удалось выяснить стражам правопорядка, среди 13 боди-массажисток 2 из Узбекистана, остальные – приезжие из Жамбылской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Алматинской областей, а также из города Шымкент. Лишь одна из задержанных – местная жительница.

Как установлено, в особняке для интим-бизнеса были созданы все условия: по запросу клиентов здесь нередко разворачивали сауну. В момент визита сотрудников нашего подразделения в доме было людно. Как девушки, занимающиеся проституцией, так и их клиенты, были доставлены в полицию. В первую очередь их проверили по специальным учетам на причастность к каким-либо противоправным действиям, далее они привлечены к ответственности. К слову, владелец особняка тоже установлен. Его действия квалифицированы, как предоставление помещения заведомо для занятия проституцией, - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Еркин Инкаров.

Спикер также обратил внимание, что в ходе оперативных мероприятий, проведенных сегодня ночью, было выявлено еще 5 точек, где 14 женщин оказывали интимные услуги, трое из них – поданные Узбекистана, одна – из Киргизии. К разбирательству подключены сотрудники миграционной службы.

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