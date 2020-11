Болид разорвало — на Гран-при Бахрейна произошла авария со взрывом

Гонку Гран-при Бахрейна остановили после того, как пилот "Хааса" Ромен Грожан столкнулся с российским гонщиком "Альфа Таури" Даниилом Квятом. Болид Грожана влетел в барьеры и вспыхнул, сообщает zakon.kz.

Страшная авария произошла на первом круге гонки, передает ТАСС.

Ромен Грожан не получил серьезных травм, но был госпитализирован с ожогами.

Технический директор "Хааса" Гюнтер Штайнер сказал, что не хотел бы делать каких-то преждевременных выводов о здоровье гонщика, но, судя по всему, с ним все хорошо.

Грожан выступает за "Хаас" с 2016 года. Всего француз провел восемь сезонов в "Формуле-1", десять раз поднимался на подиум.

STEINER: "Romain is doing okay, I don't want to make a medical comment but he had light burns on his hands and ankles. Obviously he's shaken... I want to thank the rescue crews who are very quick. The marshals and FIA people they did a great job, it was scary"#BahrainGP ???????? pic.twitter.com/lWbZd17ynw