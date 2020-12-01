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В Актобе загорелось общежитие. Эвакуировано 200 человек

Предварительная площадь пожара составляет 250 кв.м.

Фото : ДЧС Актобе1 декабря 2020, 00:03

В Актобе загорелось общежитие. По предварительным данным эвакуировано 200 человек, из них 50 детей, передает zakon.kz.

Согласно данным местного ДЧС, в 21:30 в дежурную смену Управления в кризисных ситуациях города Актобе поступило сообщение о загорании крыши пятиэтажного малосемейного общежития по проспекту Санкибай батыра, д. 159.

Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали поданному адресу. В ликвидации пожара принимают участие 25 человек личного состава и 7 единиц техники. Предварительная площадь пожара составляет 250 кв.м.


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