В Павлодаре над поджигателем автомобилей устроили самосуд
В полиции же тоже выясняют, кому и зачем злоумышленник пытался навредить.
Фото : Кадр из видео1 декабря 2020, 01:45
Поджигателя авто задержали на месте преступления очевидцы в Павлодаре, передает zakon.kz.
Согласно сюжету AstanaTV, в казнете появилось видео, на кадрах которого несколько мужчин сурово разбираются с вредителем. Парня повалили на землю и потребовали объяснений.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали, что сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в пол первого ночи. Спасатели установили: в японской легковушке горел моторный отсек. В полиции же тоже выясняют, кому и зачем злоумышленник пытался навредить. Ущерб подсчитывают.
Подозреваемый задержан.
Данный факт зарегистрирован. Лицо установлено. Проводится проверка, - сообщила пресс-секретарь ДП Павлодарской области Жанна Белялова.
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