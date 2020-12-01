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В Павлодаре над поджигателем автомобилей устроили самосуд

В полиции же тоже выясняют, кому и зачем злоумышленник пытался навредить.

Фото : Кадр из видео1 декабря 2020, 01:45

Поджигателя авто задержали на месте преступления очевидцы в Павлодаре, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, в казнете появилось видео, на кадрах которого несколько мужчин сурово разбираются с вредителем. Парня повалили на землю и потребовали объяснений.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали, что сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в пол первого ночи. Спасатели установили: в японской легковушке горел моторный отсек. В полиции же тоже выясняют, кому и зачем злоумышленник пытался навредить. Ущерб подсчитывают.

Подозреваемый задержан.

Данный факт зарегистрирован. Лицо установлено. Проводится проверка, - сообщила пресс-секретарь ДП Павлодарской области Жанна Белялова.


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