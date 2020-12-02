Блогершу ограбили из-за хвастовства в соцсетях

Воры украли десять сумочек, семь наручных часов, ноутбук, два мобильных телефона и другие ценности на сумму 3,6 миллиона гонконгских долларов (около 200 млн тенге).

Блогершу из Гонконга Со Мэй-янь (So Mei-yan), неоднократно хваставшуюся богатством в соцсетях, ограбили в собственной квартире, сообщает zakon.kz.

Как пишет The Sun, в дом ворвались трое мужчин с ножами и связали ее вместе с полугодовалым ребенком и домработницей.

Грабители были вооружены ножом и деревянной палкой, один из них ударил малыша по голове, чтобы Со Мей-Янь сказала, где хранятся драгоценности. Ударили по лицу и ее.

Когда воры ушли, Со Мей-Янь освободилась и вызвала полицию. По горячим следам грабителей поймать не смогли, но удалось изъять видеозаписи, на которые попали трое мужчин 40-50 лет. Во время происшествия все они были в кепках и черных медицинских масках. Их пропустила охрана жилого комплекса, где проживает модель. Воры украли десять сумочек, семь наручных часов, ноутбук, два мобильных телефона и другие ценности на сумму 3,6 миллиона гонконгских долларов (около 200 млн тенге).

По мнению следствия, это не было случайным нападением. Грабители узнали о богатстве Мэй-янь из ее социальных сетей: там она демонстрирует свой роскошный образ жизни и часто хвастается покупкой дорогих украшений и аксессуаров.

Позже Мэй-Янь опубликовала пост, в котором написала:

Эти трое мужчин настолько бессовестны, что могут грабить только женщин и детей. Они даже избили шестимесячного мальчика, насколько они бесстыдны?

Она также раскритиковала управляющую компанию своего дома за то, что та впустила преступников в здание:

Я десять миллионов раз говорила охранникам, чтобы они никого не впускали без моего разрешения. Но они все же позволили этим трем странным людям в шапочках и масках подняться наверх.

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