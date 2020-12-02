Полицейские Алматы пресекли вооруженное нападение на ломбард
На месте преступления изъяты пистолет "Байкал", кухонный нож, перчатки, черные маски.
Фото : time.kz2 декабря 2020, 16:32
Полиция Алматы пресекла вооруженное нападение на ломбард, сообщает zakon.kz.
По информации пресс-службы Департамента полиции Алматы, преступление произошло вечером в Наурызбайском районе.
Участковые инспекторы полиции - майор полиции Канат Парманов и капитан полиции Ерлан Косалиев находились на своем административном участке. Проходя мимо ломбарда, расположенного по улице Ашимова, они услышали женский крик. Двое вооруженных пистолетом и ножом мужчин попытались скрыться, но тщетно… Несмотря на ярое сопротивление, подозреваемые были задержаны. Тогда инспекторы о преступлении сообщили в дежурную часть, - сообщил детали налета начальник Управления полиции Наурызбайского района подполковник полиции Дидар Аханов.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 192 ч. 2 п. 1 УК РК. Задержанные арестованы.
Оба подозреваемых – жители Жамбылской области. Один из них ранее уже был судим за ограбление. Другой соучастник привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью человека. На месте преступления изъяты пистолет "Байкал", кухонный нож, перчатки, черные маски, лоток с золотыми изделиями в количестве 24 штук разных наименований и др. В рамках уголовного дела назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемые водворены в ИВС, - резюмировал подполковник Аханов.
Работница ломбарда поблагодарила полицейских.
Я смотрю, они вышли. Я за ними…Смотрю, двое полицейских их задержали, дерутся. Эти отбивались. А дрались очень сильно. Как я благодарна полицейским, что они именно в этом момент появились, - рассказала Эльмира Усенбаева.
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