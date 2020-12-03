Интернет-шопинг. Как не попасться на уловки мошенников 

За 10 месяцев 2020 года в Комитет по защите прав поступило более 15 600 обращений.

Современные реалии ежедневно диктуют свои правила. Еще вчера привычный образ жизни сменился на карантинный режим, внесший поправки в каждую сферу деятельности. Сегодня немалая часть казахстанцевне только работает в удаленном формате, но и совершает покупки онлайн, сообщает zakon.kz.

Это новшество имеет массу преимуществ. Но есть в нем и недостатки, которые оборачиваются неприятными последствиями для покупателей, ведь в рамках товарно-денежных отношений существует немало проблем, связанных с нарушением прав потребителей.

Недостатки онлайн-покупок

Покупатели могут получить некачественный или не соответствующий описанию товар от недобросовестных поставщиков. А еще заказ могут не доставить клиенту. Такое, к сожалению, случается.

Также есть вероятность, что можно попасть на сайт фирмы-однодневки, которая дешево "распродает" товар, а после получения предоплаты попросту исчезает. Возникает и такая ситуация, в которой покупатели теряют деньги с банковской карточки сразу же после проведения оплаты в сети.При этом вариаций с интернет-мошенничеством здесь множество.

Сроки получения товара могут затягиваться, и продукция дойдет до заказчика, когда в ней отпадет необходимость. Нередко продавец отказывается обменивать покупку или возвращать за нее денежные средства.

Покупая товар в интернет-магазинах, потребители должны знать свои права и суметь защитить их в случае нарушения, а также вовремя распознать мошенников.

Как распознать мнимого продавца



Можно заметить, что на сайте или в социальных сетях отсутствует адрес и телефон, а все общение предлагается вести через электронную почту или программы обмена мгновенными сообщениями. У продавца отсутствует реальное имя, он прячется за "ником", зарегистрирован он на сервисе недавно, объявление о продаже – единственное его сообщение.

Объявление часто опубликовано с ошибками, составлено небрежно, без знаков препинания, заглавными буквами и т. д. Отсутствует фото товара, либо же приложен снимок из Интернета. Цена товара слишком занижена в сравнении с аналогами у других продавцов.

Кроме того, мнимый продавец, как правило, требует полную или частичную предоплату. Мошенники принимают оплату только на анонимные реквизиты: электронные кошельки, пополнение мобильного телефона или на имя другого человека (родственника, друга и т. д.).

Как распознать лже-покупателя



Покупатель-аферист не особо интересуется товаром, активно проявляет желание сделать покупку и переходит к разговору о способе оплаты. Он просит вас назвать полные реквизиты карты, включая фамилию-имя, срок действия и CVC-код. А эти данные – ключ к скорому обогащению жуликов. Также он просит вас сообщить ему различные коды, которые придут к вам на мобильный телефон, якобы необходимые ему для совершения платежа.

Как не стать жертвой Интернет-мошенничества



Внимательно изучайте информацию об интернет-магазине, сайте, отзывы о нем, адреса, телефоны, сравнивайте цены за интересующий товар. Отсутствие информации, запутанная система получения продукта зачастую являются признаками мошенничества.

Никогда и никому не сообщайте информацию о своих банковских картах. Преступники могут воспользоваться их реквизитами и произвести, например, различные покупки.

Помните, что защита прав и законных интересов участников электронной торговли осуществляется в законодательном порядке, предусмотренном для субъектов торговой деятельности. Факт приобретения товаров через Интернет подтверждается квитанцией и фискальным чеком.

Покупатель всегда прав



Если товар не соответствует ожиданиям, порядок его возврата такой же, что и при обычной розничной торговле. То есть каждый имеет право вернуть в определенные сроки не подошедшую вещь. Можно отказаться от заказа до вскрытия упаковки. Следует тщательно изучить информацию, касающуюся доставки и возможного возврата. Если выявились дефекты продукции после ухода курьера или получения посылки в почтовом отделении, не стоит переживать, нужно снова обратиться в Интернет-магазин с просьбой о замене товара или возврате денег за него. Как правило, такие ситуации разрешаются в пользу покупателя.

За 10 месяцев 2020 года в Комитет по защите прав поступило более 15 600 обращений. Следует отметить, что в результате принятых мер большей части потребителей были возвращены денежные средства.

Гражданам рекомендуются в случае нарушения их потребительских прав, обращаться за помощью в Комитет, в том числе по телефону "горячей" линии, активно использовать Telegram-бот для разъяснения правовых вопросов и повышения финансовой грамотности, - сообщили в ведомстве.

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