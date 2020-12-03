Курьезный случай. Пьяный астанчанин украл картины из подъезда и вернул

Свой поступок он объяснил тем, что выпил и в нем проснулись чувства к прекрасному.

В Нур-Султане мужчина украл картины из подъезда жилого дома, сообщает zakon.kz.

В полицию поступил вызов от жителей ЖК "Манхэттон", которые сообщили, что неизвестный из подъезда дома на первом этаже похитил картины, которые долгое время радовали глаз жильцов и их гостей. И две из них попросту исчезли, - сообщили в ДП Нур-Султана.

Полицейскими в ходе проведенных мероприятий задержан 24-летний житель столицы.

Молодой человек дал признательные показания и возвратил картины. Свой поступок задержанный объяснил тем, что выпил и в нем проснулись чувства к прекрасному. По его словам в содеянном он раскаивается.

Но извинениями ему отделаться не удастся. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188 ч.1 УК РК.

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