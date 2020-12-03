Около 20 млрд тенге налогов задолжали казахстанцы

Более 4 млн тенге налогов на транспорт должны 22 казахстанца.

На сегодняшний день долги казахстанцев по налогам составили 20 миллиардов тенге. Об этом сообщили в Комитете госдоходов, передает zakon.kz.

Долги по налогам в размере 7,6 млрд тенге погасили граждане страны в рамках налоговой амнистии. Возможностью списания пени воcпользовались 560 458 человек. Размер списанной пени составил 874,5 млн тенге, - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.

На сегодня 613,7 тыс. граждан по всему Казахстану имеют долги по налогу на транспортные средства в размере 17 млрд тенге. 90,4% из всех должников-владельцев авто имеют долг всего до 50 тыс. тенге. А наибольший долг по данному виду налога (свыше 4 млн тенге) имеют всего 0,003% от общего от общего количества должников в этой категории.

Еще 2,3 млрд тенге долгов накопили 777,8 тыс. физлиц по налогу на имущество. У большей части задолжников, а именно у 66,3% долги перед бюджетом страны не превышают 1000 тенге. Однако, есть и те, чей долг по этому виду налога перевалил за миллион. Таких в стране всего 33 человека (0,004% от общего количества должников в этой категории).

По земельному налогу долги свыше миллиона тенге имеют 15 человек (0,002% от общего количества должников в этой категории). А вот меньше 1000 тенге должны государству 528,6 тыс. человек или 92,6%.

Напомним, на начало акции по списанию пени общая задолженность по 1,5 млн физлиц составляла 24,6 млрд тенге, в том числе сумма основного долга 20,3 млрд тенге, пени 4,3 млрд тенге.

В КГД отмечают, что до конца года действует амнистия по списанию пени при условии оплаты основного долга по налогам. Срок проведения налоговой амнистии – до 31 декабря 2020 года.

Для списания пени обращаться никуда не нужно. Достаточно оплатить основную сумму долга. Пеня будет списана автоматически. Во всех территориальных подразделениях органов государственных доходов созданы комиссии по списанию пени.

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженностии по налогам можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК, перейдя по ссылке http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web, а также с помощью мобильного приложения eSalyq mobile (AppStore, PlayMarket).

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