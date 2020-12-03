После ограбления у пострадавшего остановилось сердце

На месте происшествия акмолинские полицейские установили, что у пострадавшего имеются признаки насильственной смерти.

Разбойное нападение на предпринимателя произошло в городе Степногорске Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

После этого у 68-летнего мужчины остановилось сердце, передает пресс-служба ДП Акмолинской области.

Сообщение о смерти поступило 5 октября, когда 71-летний мужчина позвонил в дежурную часть УП города и рассказал, что нашел своего брата мертвым в его квартире.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что у пострадавшего имеются признаки насильственной смерти. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала сердечная недостаточность, развившаяся в результате заболевания – атеросклеротическая болезнь сердца.

Полицейские установили, что потерпевший, имея еще одну квартиру, посуточно сдавал ее на протяжении пяти лет. Позже стало известно, что один из подозреваемых ранее снимал квартиру у потерпевшего.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей города Макинск 18-ти и 22-х лет, один из которых неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Подозреваемые дали признательные показания и рассказали, что данное преступление совершили по предварительному сговору. Похитили денежные средства в сумме 150 000 тенге., ключи от квартиры и наручные часы потерпевшего. По их словам, на момент ухода из дома пострадавшего, пожилой мужчина был жив, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным фактам в отношении подозреваемых полицейские возбудили два уголовных дела по статье 192 ч.3 УК РК "Разбой" и статье 104 ч.1 УК РК "Причинение смерти по неосторожности".

В отношении фигурантов избрана мера процессуального пресечения "Содержание под стражей".

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