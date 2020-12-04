Полицейская погоня встревожила алматинцев

Машина была угнана.

В Алматы на камеры очевидцев попала погоня, передает zakon.kz.

Видео появилось в соцсетях. На одном полицейские авто преследуют красную Toyota по ул. Сейфуллина.

Еще на одном видео иномарка уже едет по пешеходной зоне "Арбата" и выезжает на тротуар, где ее заблокировали полицейские.

Сотрудники Полка патрульной полиции вели преследование автомашины марки Toyota, которая была угнана с территории Жетысуского района города Алматы. На требования стражей порядка водитель не реагировал. Пытаясь скрыться, он заехал на пешеходную зону на Арбате. Благо пешеходы не пострадали. Экипажем "Буран-080" угнанная иномарка была блокирована. Угонщик задержан. Обстоятельства преступления устанавливаются, - сообщили по данному факту в пресс-службе ДП Алматы.

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