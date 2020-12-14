Бабакумаров: Парк "Желтоксан" будет напоминать молодежи о становлении независимости страны

Главной особенностью парка стал пешеходный пирс длиной 1200 м.

С участием заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова, участников декабрьских событий, представителей интеллигенции, общественности состоялось торжественное открытие парка "Желтоксан" в Турксибском районе Алматы.

Парк "Желтоксан" на территории микрорайонов Жас Канат и Маяк создан решением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева.

Как известно, ранее на встречах в акимате с руководителями желтоксановских организаций ими были высказаны предложения о создании такого парка. Рассматривались разные варианты, в итоге акиматом предложен крупнейший новый парк площадью более 100 га в северной части города. Рекреационная зона включает в себя набережную Аэропортовского озера. Площадь озеленения — порядка 23 тыс. кв. м.

В 2020 году, несмотря на пандемию, проведен первый этап создания парка. В парке построено 13 площадок — 8 детских и 7 спортивных, включая workout-площадки, мини-футбольную и стритбольную площадки, а также площадку для паркура.

Главной особенностью парка стал пешеходный пирс длиной 1200 м. Он проходит через русло реки Малая Алматинка и вдоль восточного берега Аэропортовского озера. Пирс стал своеобразным мостом между микрорайоном Маяк и центром района.

В 2021 году работы по созданию парка продолжатся. Планируется создание прогулочных и пикниковых зон, а также реконструкция зеленого фонда рощи.

По поручению акима города Б. Сагинтаева дальнейшее развитие парка будет планироваться с учетом мнения руководителей желтоксановских организаций и жителей прилегающих районов.

На торжественной церемонии открытия парка "Желтоксан" выступили представители акимата, интеллигенции Алматы, партии Nur Otan.

Поздравляю с наступающим Днем независимости. Для всех нас декабрьские события 1986 года имеют особое значение. Они вписаны в историю становления независимости Казахстана и останутся в памяти народа. В этом также символизм нового парка „Желтоксан“ – напоминать молодежи о тех событиях, — сказал заместитель акима города Ержан Бабакумаров.

Председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет напомнил, что декабрьским событиям в следующем году исполнится 35 лет.

Открытие парка „Желтоксан“ в преддверии этой даты символично и является знаком признательности алматинцев. Мы высадили 135 саженцев ели, в этом приняли участие и сами желтоксановцы, в честь которых и создан этот парк при поддержке акима Алматы Б. Сагинтаева, — сказал Есдаулет.

Первый заместитель председателя городского филиала партии Nur Otan Станислав Канкуров отметил особое значение состоявшегося события, сказав, что это первый парк, посвященный важному событию в истории нашей страны.

Это долгожданное мероприятие для участников декабрьских событий и всех горожан. Многие пришли сегодня сюда, чтобы вспомнить исторические события, которые произошли в нашей стране и привели ее к суверенитету. Независимость – главная ценность в политической доктрине партии Nur Otan. Важно, что молодое поколение казахстанцев ценит независимость и дорожит ею как самым главным символом нашей страны, — подчеркнул Канкуров.

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