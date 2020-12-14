Лобода не поделила сцену с коллегой и устроила скандал

Это случилось на "Золотом граммофоне".

Скандал произошел между двумя известными певицами Светланой Лободой и Мари Краймбрери. Поводом послужила схожесть номеров по сценографии, которые они подготовили для съемок премии "Золотой граммофон", передает zakon.kz.

Продюсер Светланы Нателла Крапивина сообщила Стархиту, что ради выступления была выписана большая команда постановщиков, каскадеров и пиротехников, которые работали под руководством топового режиссера Олега Боднарчука, но это не понравилось режиссеру церемонии "Золотой Граммофон" Андрею Сычеву.

Предложение команды Лободы развести ее номер с выступлением Мари в разные части концерта не поддержал режиссер Золотого граммофона. Как итог- Лобода так и не выступила на премии.



Я очень сожалею, что вчера не состоялась наша встреча на церемонии "Золотой граммофон". Мы две недели готовились к нашему выступлению. те, кто должен быть заинтересован прежде всего в высококлассном продукте, сводят свои личные счеты, распространяют лживую информацию, а не стремятся сделать профессиональное шоу, - заявила Лобода.

Представители Мари Краймбрери пояснили, что не знали о возмущении Лободы и ванна используется в их номере почти год, поскольку песня так и называется- "Пряталась в ванной".

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