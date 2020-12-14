Тысячи павлодарских школьников нарисовали государственный флаг Казахстана
Акция "Ту Менің Отаным" продлится до 18 декабря.
Фото : Константин Шелков14 декабря 2020, 17:37
Свои рисунки в честь Дня Независимости дети выставили в окнах своих квартир, передает zakon.kz.
По информации Pavlodarnews.kz, подобная акция проводится в Павлодаре не первый год, и в этот раз ожидается участие более 20 тысяч школьников.
По мнению взрослых жителей дома Майры, 27 это воспитывает в детях любовь к Родине и гордость за свою страну. Флаг Казахстана отличается несомненной красотой, что лишний раз подчеркивается через непосредственность детского рисунка.
Я не хожу в художественную школу, но у меня получается красиво рисовать, что я и сделала – нарисовала флаг моей Родины, – рассказала ученица школы №42 им. Мухтара Ауэзова Томирис Канатова. – Я использовала карандаши и фломастеры.
Как отметили в отделе образования Павлодара, акция "Ту Менің Отаным" продлится до 18 декабря. Кроме непосредственно детей в ней ожидается участие родителей и педагогов.
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