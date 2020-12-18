Куришбаев назвал высказывания российских политиков "ахинеей безграмотных людей"

С точки зрения международной дипломатии, тем более для очень близких дружественных стран это ненормально, - Куришбаев.

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Ахылбек Куришбаев прокомментировал высказывания российских депутатов о принадлежности территории северного Казахстана, передает zakon.kz

Он отметил, что подобные высказывания, "тем более для очень близких дружественных стран это ненормально".

Конечно, то, что они несут это абсолютная ахинея безграмотных людей, не читавших историю. Над ними сейчас смеются не только наши, но и известные российские ученые-историки. Но дело в том, что это не просто бред подвыпивших мужиков, на который можно было не обращать никакого внимания. А слово сказанное из уст представителей власти соседней страны. А оно не "воробей", и уже вызвало большой резонанс, недоумение и негодование среди наших граждан. Это факт! - заявил Куришбаев

Он также разделяет позицию, что необходимо реагировать на подобные заявления: "нашему МИДу в таких случаях надо держать жесткий ответ, а лица, вбивающие клин между двумя народами, должны стать персонами нон грата из-за неуважения к нашей стране".

14 декабря депутат российской Госдумы Евгений Федоров заявил, что Казахстан арендовал территорию у России. После этого российскому дипломату была передана нота с позицией МИД РК. В Госдуме отметили, что Российская Федерация признает суверенитет Республики Казахстан в тех границах, в которых она существует.

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