В ЗКО отремонтировано свыше 434 километров дорог

Дорожники области активно наращивали темпы строительства в сезон.

В рамках государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" в области ведется масштабное строительство дорог, сообщает zakon.kz.

Данная программа сыграла огромную роль в развитии транзитного потенциала и инженерной инфраструктуры региона. За годы ее реализации увеличилась пропускная способность республиканских автомобильных дорог, магистральных железнодорожных сетей, логистической инфраструктуры. Повысилась транспортная доступность для населения и снижены транспортные издержки для бизнеса.

Дорожники Западно-Казахстанской области активно наращивали темпы строительства в сезон. По данным областного управления строительства, в 2020 году на предусмотренные средства в размере 44,3 миллиарда тенге отремонтированы 434,3 км дорог, в том числе: 103,7 км автодорог республиканского значения на 14,5 миллиарда тенге; 165,5 км автодорог областного и районного значения на 12,7 миллиарда тенге; 57,9 км автодорог г. Уральска на сумму 6,8 миллиарда тенге; 107,2 км улиц населенных пунктов на сумму 10,3 миллиарда тенге.

В рамках государственной программы "Нұрлы жол" на 2020-2025 годы продолжается капитальный ремонт дорог республиканского значения "Казталовка – гр.РФ" и "Унеге – Бисен – Сайхин" общей протяженностью 245 км. Полностью завершены работы по капитальному ремонту участка автодороги "Чапаево – Жалпактал – Казталовка – гр.РФ" (157-192 км), протяженностью 35 км. На выделенные 1,8 миллиарда тенге выполнен средний ремонт участков дорог "Самара-Шымкент" (215-251 км, 36 км) и "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ" (17-57 км, 40 км), общей протяженностью 76 км.

На автодорогах областного значения на выделенные 2,7 миллиарда тенге продолжились работы по капитальному ремонту участков дорог "Бурлин – Аксай – Жымпиты" (139-159 км, переходящий с 2019 года). По итогам года отремонтированы 15 км и сданы в эксплуатацию 10 км (участок 139-149 км). На автодороге "Уральск – Кирсаново" на выделенные 616,028 миллиона тенге ведутся работы по капитальному ремонту мостов через реки Быковка, Ембулатовка, Рубежка в районе Бәйтерек и капитально отремонтированы 6 водопропускных труб на автомобильной дороге "Федоровка – Аксай". На выделенные 2,8 миллиарда тенге завершены работы по среднему ремонту участка дороги "Таскала – Аккурай – Болашак – гр.РФ" (0-96км, переходящий с 2019 года).

На дорогах районного значения отремонтированы 112,9 км и сданы в эксплуатацию 67,1 км: капитальный ремонт подъездных дорог к селам Жаик, Алгабас, Лбищенск и средний ремонт дороги к с.Жанабулак в Акжаикском районе; средний ремонт автомобильных дорог "Переметное – Цыганово", "Переметное – Вечный", подъездных дорог к селам Достык и Белес в районе Бәйтерек, "Жанибек – Таловка – Малый Узень (участок 2-27 км) и подъездной дороги к с.Узынколь в Жанибекском районе, а также подъездных дорог к селам Тоганас в Сырымском районе, Мерей в Таскалинском районе, Новопавловка в Теректинском районе.

По итогам 2020 года достигнут показатель доли дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии – 34%. Всего по итогам государственной программы "Нұрлы жол" на 2020-2025 годы в 2020 году отремонтированы 269,2 км дорог республиканского, областного и районного значения Западно-Казахстанской области.

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