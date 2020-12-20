Костанайские спасатели получили дополнительное оснащение

Новую технику они получили накануне Дня независимости страны.

Спасателям вручили ключи от новых автолестниц, автоцистерн и автокрана на базе автомобилей КамАЗ и Урал, передает zakon.kz.

В городе Костанай состоялось вручение автотехники в количестве 13 единиц и спасательного оборудования. В церемонии вручения принял участие аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Также автопарк костанайских спасателей пополнили пассажирский автобус, два аварийно-спасательных автомобиля и две единицы вездеходов-болотоходов.

Отметим, техника отличается высокой проходимостью, что упростит проведение аварийно-спасательных работ в труднодоступных местах и при неблагоприятных погодных условиях.

Также новые авто АЛ-50 с лестницей длиной 50 метров, позволят спасателям проводить аварийно-спасательные работы на зданиях высотой 17-18 этажей.

Помимо транспортной техники, костанайских спасателей оснастили новым комплектом аварийно-спасательного инструмента, беспилотным летательным аппаратом, а также 170 комплектами боевой одежды пожарного первого уровня защиты.

Аким области подчеркнул, что обеспечение служб спасения региона необходимыми средствами будет продолжено.

С новой техникой вы сможете более эффективно решать свои профессиональные задачи по защите граждан от различных чрезвычайных ситуаций, - сказал Архимед Мухамбетов.

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