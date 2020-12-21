Массовое ДТП в Костанайской области. Погибла женщина

Авария произошла на автодороге "Костанай-Тобыл".

В Костанайской области произошло ДТП с участием пяти автомашин, передает zakon.kz.

21 декабря около 15:00 часов на пульт 102 поступило сообщение о том, что на автодороге "Костанай-Тобыл" (большой мост) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомашин. При выезде на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 35-летний водитель автомобиля марки "Toyota Alphard", не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашинами: "Volkswagen Golf", "Lada Granta", "Volkswagen Sharan" и "Lada Priora", - сообщили в Департаменте полиции.

В результате аварии пассажир автомобиля "Volkswagen Sharan" от полученных травм скончалась на месте происшествия. Остальные участники ДТП доставлены в травмпункт с различными телесными повреждениями.

По факту ДТП начато расследование.

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