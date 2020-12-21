Массовое ДТП в Костанайской области. Погибла женщина
Авария произошла на автодороге "Костанай-Тобыл".
Фото : пресс-служба21 декабря 2020, 18:53
В Костанайской области произошло ДТП с участием пяти автомашин, передает zakon.kz.
21 декабря около 15:00 часов на пульт 102 поступило сообщение о том, что на автодороге "Костанай-Тобыл" (большой мост) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомашин. При выезде на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 35-летний водитель автомобиля марки "Toyota Alphard", не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашинами: "Volkswagen Golf", "Lada Granta", "Volkswagen Sharan" и "Lada Priora", - сообщили в Департаменте полиции.
В результате аварии пассажир автомобиля "Volkswagen Sharan" от полученных травм скончалась на месте происшествия. Остальные участники ДТП доставлены в травмпункт с различными телесными повреждениями.
По факту ДТП начато расследование.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5051663-99fb41756dfac8df9e11c8cf273319b9
Сейчас читают