Элитный бордель в Алматы работал под видом массажного центра

23 жрицы любви оставили в отделение полиции.

Заведение полицейские выявили в ходе проведения оперативных мероприятий, передает zakon.kz.

Бордель находился в особняке в Медеуском районе города. Работницы обслуживали лишь постоянных, проверенных клиентов. Впрочем, по словам полицейских, продвижением услуг притона служили и соцсети, сайты объявлений и сайты знакомств.

Женщины легкого поведения завуалировали свое ремесло под оздоровительный массаж. Всего же минувшей ночью были задержаны и доставлены в органы внутренних дел 23 жрицы любви, трое из которых приехали из Узбекистана, другие – наши соотечественницы, преимущественно жительницы Туркестанской и Жамбылской областей. Личности доставленных женщин непременно проверили на причастность к каким-либо противоправным действиям, – сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров.

В полиции также отметили, что владелец строения, предоставивший помещение для занятия проституцией, а также организатор притона привлечены к ответственности.

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