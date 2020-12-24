У жителя Павлодарской области изъяли более 10 тысяч бутылок с подозрительной жидкостью

Также у него обнаружили безакцизный алкоголь и сигареты.

Больше десяти тысяч бутылок с подозрительной жидкостью изъяли у жителя Павлодарской области, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, контрафактную продукцию сельчанин хранил в небольшом складском помещении. Здесь же полицейские нашли "паленный" алкоголь и сигареты.

Пока непонятно, что мужчина планировал делать с суррогатом. Это выяснит следствие. Но нелегальному бизнесмену теперь грозит до двух лет тюрьмы.

Помимо этого, у сельчанина изъято более 4 тысяч бутылок водки различных марок, и более 6 тысяч пачек безакцизных сигарет марки «Fast». По данному факту сотрудниками полиции начато досудебное расследование по статье 214 УК Республики Казахстан. По изъятой жидкости назначена экспертиза, - заявила пресс-секретарь ДП области Жанна Белялова.

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