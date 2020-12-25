Камера запечатлела ограбление пенсионерки в Талдыкоргане
В ограбленной сумке находилась сумка с 85 тысяч тенге.
Фото : Кадр из видео25 декабря 2020, 00:17
В Талдыкоргане на видео попало ограбление пенсионерки, передает zakon.kz.
Неизвестный мужчина в микрорайоне “Жастар” выхватил у нее сумку с кошельком, где были 85 тысяч тенге, банковская карта, удостоверение личности и пенсионное удостоверение, - говорится в сообщении МВД РК.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.191 ч.1 УК РК.
Отмечается, что сумку, кошелек и документы злоумышленник выбросил недалеко от места преступления, но деньги захватил с собой.
Сыщикам оперативным путем удалось задержать подозреваемого в районе центрального парка. Задержанный оказался нигде не работающим 19-летним жителем областного центра.
Подозреваемый в соответствии со ст. 128 УПК РК водворен в ИВС.
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