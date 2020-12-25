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Поддельные документы для тендера на 82 млн тенге выявили в Экибастузе

Ведется расселдование.

Фото : Pixabay25 декабря 2020, 13:08

Полиция Павлодарской области расследует дело об использовании поддельных документов для участия в тендере, передает zakon.kz.

По информации ДП области, в полицию обратился директор одного из ТОО. Он сообщил, что владелец другого ТОО использовал поддельные документы для участия в открытом тендере по оказанию ремонтных работ на сумму более 82 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 385 УК Республики Казахстан,- рассказал начальник Управления полиции Экибастуза Василий Скляр.

В рамках досудебного расследования назначены экспертизы и проводятся необходимые следственные мероприятия.


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