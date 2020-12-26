Аким Кызылординской области приняла участие в открытии новых социальных объектов

Гульшара Абдыкаликова с рабочим визитом посетила Шиелийский район.

Аким области с рабочей поездкой посетила Шиелийский район, где приняла участие в открытии новых социальных объектов, сообщает zakon.kz.

Сегодня аким области Гульшара Абдыкаликова с рабочим визитом посетила Шиелийский район. Сначала глава региона осмотрела системы питьевого водоснабжения населенного пункта Тартогай и приняла участие в церемонии запуска главного водохранилища. В районе принят комплекс мер по развитию инженерной, коммунальной инфраструктуры, улучшению качества дорог. В результате в населенном пункте установлено 293 смотровых колодца, проведено 28,38 км внутрипоселковых водопроводов, 19,26 км - до жилых домов. Согласно смете стоимость строительства нового объекта питьевой воды составляет 401 млн. тенге. Аким области поблагодарила подрядную компанию за качественное выполнение строительных работ.

Затем аким области вручила жителям поселка Шиели ключи от нового 3-этажного 18-квартирного жилого дома в микрорайоне "Кокшокы". На строительство жилья из областного бюджета выделено 176 млн. тенге. Строительно-монтажные работы провел генеральный подрядчик ТОО "СМП-Кызылорда". Площадь застройки составляет 1,76 гектара, а общая площадь здания - 60 квадратных метров.

На мероприятии мать 8 детей Марал Дастанова поблагодарила акима области за помощь со стороны государства. Ветеран труда Жакай Сакбаев дал свое благославение.

В ходе визита аким области приняла участие в церемонии открытия строительства автомобильного моста через двухпутную железную дорогу. Автомобильный мост на участке "Шиелі-20 бекет" построен в рамках "Дорожной карты занятости". Для реализации проекта выделено 673 млн. тенге. На стройплощадку привлечены 75 специалистов, задействовано 18 единиц техники. Длина моста-60 метров, ширина-11 метров, общая протяженность дороги - 1,2 км.

Аким области поздравила жителей, отметив, что новый мост станет важным объектом, который максимально сэкономит время.

После этого глава региона посетила сельский округ Жанатурмыс, где приняла участие в церемонии подключения к голубому топливу дома, реализованного в рамках программы "Дорожная карта занятости".

Сегодня мы стали свидетелями еще одного радостного события в районе. Как вы знаете, ранее на ежегодной отчетной встрече всегда поднимался вопрос газоснабжение села. И вот сегодня мы добились этой цели и торжественно подключаем природный газ. Стоимость проекта составляет 204 млн.тенге. Средства были выделены из областного бюджета. Более тысячи жителей, 205 жилых домов сельского округа Жанатурмыс будут обеспечены голубым топливом, - сказала аким области Гульшара Абдыкаликова.

В ходе мероприятия со специальной установки был зажжен газовый факел и дома жителей Жанатурмыс подключены к газу. Глава региона посетила дом жителя села Р.Мустафаева и пожелала благополучия.

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