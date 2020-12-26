В Уральске открыты новые производства

Гали Искалиев принял участие в открытии двух цехов на производственных предприятиях.

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев принял участие в открытии двух цехов на производственных предприятиях г.Уральска, а также ознакомился с работой двух Data-центров, сообщает zakon.kz.

ТОО "Кублей" ввело в эксплуатацию новый цех по переработке шкур, вырабатывающий за смену 600 штук шкур КРС. Здесь будет производиться первичная обработка шкур – полуфабрикат кожи wet blue, а в дальнейших планах производство натуральной кожи crust leather.

70 рабочих трудятся в новом цехе, процесс полностью автоматизирован. Стоимость проекта – 1,3 миллиарда тенге. Выполняя поручения Президента страны, модернизируем производственные мощности предприятия на переработку сырья, – сказал руководитель ТОО "Кублей" Талгат Берекешев.

В рамках "Карты индустриализации" в ТОО "Уральский трансформаторный завод" открыт цех по производству панельных радиаторов для трансформаторов. Проект, стоимостью 3,9 млрд тенге, позволил создать 110 рабочих мест и увеличить мощность предприятия до 3000 тонн в год.

Как отметил генеральный директор завода Акжол Сауранбаев, в 2019 году компанией была начата реализация проекта по производству панельных радиаторов систем охлаждения силовых масляных трансформаторов. Проект экспортоориентирован. Порядка 96% выпускаемой продукции в настоящее время экспортируется в Россию.

Благодаря удобному расположению Западно-Казахстанской области такие предприятия, как Уральский трансформаторный завод, получают конкурентные преимущества на рынке Российской Федерации. Также этому способствует государственная поддержка наших производств. Мы выделили грант на приобретение новых технологий, выделили льготный кредит – все это помогает компании конкурировать на зарубежных рынках, – пояснил аким ЗКО Гали Искалиев.

Новое производство панельных радиаторов позволит снизить их стоимость. Ранее завод покупал такие радиаторы в России и Китае. С вводом нового цеха предприятие будет производить их самостоятельно, увеличив количество продукции на треть, что положительно скажется на себестоимости конечной продукции. Экономически важные для региона проекты реализованы при помощи льготного кредитования предприятий.

В районе Байтерек ЗКО построены два Data-центра, которые предназначены для сбора и хранения информации и обслуживания интернет-платформ. Проекты реализованы по системе государственно-частного партнерства, сейчас идут завершающие работы, запуск дата-центров планируется в марте следующего года. Ресурсные возможности центров смогут использовать как зарубежные, так и отечественные компании.

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