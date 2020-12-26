В ЗКО созданы 18,5 тысяч новых рабочих мест в 2020 году

На реализацию 172 инфраструктурных проектов выделено 35,5 млрд тенге.

В соответствии с поручениями Главы государства Касым-Жомарта Токаева по улучшению благосостояния населения, Правительством принят ряд программ по занятости населения. В их числе "Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек", "Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы", благодаря которым в регионе трудоустроены более 53 тысяч человек, сообщает zakon.kz.

Участниками государственной программы "Еңбек" стали 29,6 тысяч человек. Программа реализуется по трем направлениям. Это обеспечение техническим и профессиональным образованием, а также краткосрочным профессиональным обучением" – с 1 сентября трудоустроены 762 человека, на краткосрочные курсы направлены 340 человек, из них завершили обучение – 294 человека. Из числа завершивших обучение трудоустроены 209 человек. В настоящее время организация краткосрочного обучения осуществляется только по заявкам работодателей и потребностям рынка труда, – отметил заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ ЗКО Исатай Мынбаев.

По второму направлению "Содействие предпринимательским инициативам граждан", это когда безработный человек, получивший кредит, помимо самозанятости создает дополнительные рабочие места, в текущем году 1 113 человек – начинающих предпринимателей и из малообеспеченных семей – на общую сумму 4,4 млрд тенге обеспечены льготным микрокредитованием.

Также в 2020 году на предоставление государственных грантов участникам программы из местного и республиканского бюджетов выделены 1,1 млрд тенге. За отчетный период выдано 2 025 грантов, из числа получателей государственных грантов 708 человек или 35% являются членами малообеспеченных и многодетных семей.

Третье основное направление программы – "Трудоустройство безработного населения на субсидируемые рабочие места". Это молодежная практика, социальные рабочие места и общественные работы. На субсидируемые рабочие места в текущем году трудоустроены 11 тысяч человек (на социальные рабочие места – 832 человека, на молодежную практику – 1 869, а на общественные работы – 8 327 человек). Как отметил И.Мынбаев, все направления программы "Еңбек" по области выполняются сверх плана.

Дорожная карта занятости, в основном, направлена на создание дополнительных рабочих мест путем реализации инфраструктурных проектов. Согласно общим установленным требованиям, местным исполнительным органам необходимо трудоустроить безработных на рабочие места, созданные в рамках этих проектов, и обеспечить закуп товаров, работ и услуг у отечественных производителей в объеме не менее 90% от общего объема средств. По ЗКО на реализацию 172 инфраструктурных проектов, выбранных для реализации, выделено 35,5 млрд тенге.

Кроме того, из инфраструктурных проектов на социальную сферу направлено 67 проектов, жилищно-коммунальное хозяйство – 17 проектов, инженерная и транспортная инфраструктура – 55, благоустройство населенных пунктов – 33 проекта. На 172 проектах области трудоустроено 7 866 человек, что составляет 90% от плана.

В настоящее время работает Портал электронной биржи труда. Это единственная эффективная площадка для соискателей и работодателей, который предоставляет большие возможности для самостоятельного поиска необходимых вакансий и специалистов. На данном портале зарегистрированы 12 тыс. работодателей и 12 тыс. соискателей по нашей области. Посредством портала в этом году трудоустроено 2,8 тысяч безработных и актуальными остаются 4,7 тысяч вакансий. Всего с начала года по области создано 18,5 тыс. новых рабочих мест, из них 10 тыс. – являются постоянными.

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