Переполох на Новый год: мужчина "заложил" здание скорой помощи

Его осудили к 2 годам.

31 декабря 2019 года мужчина "заложил" здание скорой помощи в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

31 декабря находясь на дежурстве, выполняли соответствующую работу, отвечали на звонки, поступающие со всех сторон, и направляли наряды полиции по месту вызова. В какой-то момент, если не ошибаюсь, примерно в 19:00 ч. вечера, поступило экстренное сообщение из Call-центра скорой помощи Туркестанской области, - вспоминает капитан полиции Лазиз Тойметов.

Меня зовут Анарбай Рахимов (сообщил ложное имя), я поставил бомбу перед зданием, пульт у меня в руках. Если захочу, взорву!- сказал мужчина и быстро положил трубку.

Как рассказал полицейский, обеспокоенные в центре скорой помощи сразу сообщили на пульт "102" и рассказали об угрозе мужчины, который с ними связался по мобильному телефону. Никто не мог сказать, возле какого именно центра помощи на территории области заложили бомбу. Так как звонивший не сообщил других подробностей. Может быть, ему это и нужно было вызвать ажиотаж.

Мы сразу доложили руководству, мобилизовали весь личный состав департамента полиции и УП Туркестана. Также ориентировали полицейских области провести проверку зданий скорой помощи, расположенных на их территории. А, в этот момент наши опытные сотрудники выясняли, откуда звонил человек и пытались установить его личность. В такой ситуации каждая минута дорога, - сказал он.

Потому что, если бы взорвалась бомба и погибли люди, это было бы невосполнимой трагедией для нас всех. Тяжело даже представить последствия.

Полицейские оцепили территорию Call-центра" в Туркестане, откуда поступил первый звонок. Руководство, полицейские, саперы и сотрудники других служб, все стояли на ногах. Каждый специалист выполнял свою работу.

Представьте, даже персонал центра вышел на улицу. Работы по обнаружению бомбы проводились комплексно. Через пять часов все закончилось. Оказалось, что никаких взрывчатых веществ или бомбы обнаружено не было, то есть информация оказалась ложная. Пока проводились поисковые работы, оперативники нашли подозреваемого. Им оказался житель Жетысайского района, который находился в нетрезвом состоянии. Отработки других служб закончились, но наша работа стала еще напряженней. Так как в дальнейшем полицейским предстояло провести расследование в отношении подозреваемого. Часы пробили 1:00 ночи. Подозреваемого взяли под стражу. Уголовное дело зарегистрировали в Жетысайской районной отделе полиции. Затем следователи провели досудебное расследование. Назначили соответствующие экспертизы. Специалисты подтвердили, что голос принадлежит подозреваемому. Доказав вину обвиняемого, полицейские направили собранные материалы в суд, - закончил свой рассказ дежурный полицейский.

После того, как следователи направили уголовное дело в суд, подсудимого, полностью признавшего свою вину, осудили к 2 годам.

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