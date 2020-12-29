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Двое парней сбежали из дома и заявили, что их насильно удерживают в Алматы

Одному из парней 17 лет, другому на днях исполнилось 18.

Фото : кадр из видео29 декабря 2020, 14:46

Двое юношей из Актау приехали в Алматы и придумали историю об их насильном удержании. Оба - жители Мунайлинского района Мангыстауской области, передает zakon.kz.

Как установили в полиции, молодые люди ушли из дома 23 декабря. С тех пор они были в розыске. Одному из парней 17 лет, другому на днях исполнилось 18.

Для празднования дня рождения и грядущего Нового года молодые люди и прибыли в мегаполис. На днях сестра одного из них вышла на связь. Ей парни сообщили, что якобы их насильно удерживают незнакомые люди в Алматы. Автоматически столь тревожная информация поступила в наше распоряжение. Мы незамедлительно создали розыскную группу. По результатам оперативных мероприятий в одном из жилых комплексов были найдены "пропавшие", целыми и невредимыми. Рядом с ними посторонних людей не было,- рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Берик Абильбеков.

Парней по согласованию с родителями передали родственниками в Алматы, которые обязались доставить детей домой.

"С целью исключения таких фактов впредь с юношами проведена праворазъяснительная беседа", - добавили в ДП.


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