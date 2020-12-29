Мужчину с марихуаной задержали в Алматы
Сотрудники патрульного экипажа "Буран-135", заметили, как молодой человек, выходя из такси, ведет себя странно.
Фото : пресс-служба29 декабря 2020, 18:36
Мужчину с наркотиками задержали в Алматы полицейские, передает zakon.kz.
Как сообщили в ДП, сотрудники патрульного экипажа "Буран-135", заметили, как молодой человек, выходя из такси, ведет себя странно. Было решено проверить его.
Когда мы подошли к молодому человеку, он стал заметно нервничать. При проверке документов, он вдруг побежал, бросая свой рюкзак. Однако, мы его сразу догнали и задержали. При проверке содержимого рюкзака, обнаружен и изъят в процессуальном порядке рюкзак с веществом растительного происхождения, предположительно – марихуана. Экспертиза эти подозрения подтвердила , - рассказал и.о. командира полка патрульной полиции Алмас Ахмедьяров.
В Управлении полиции Бостандыкского района по данному факту начато досудебное расследование.
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