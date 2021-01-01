Землетрясение произошло недалеко от Алматы
Подземные толчки зафиксированы в 361 км от Алматы на территории Китая.
Фото : https://24.kz/1 января 2021, 10:36
Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» зарегистрировала первое в новом году землетрясение, сообщает zakon.kz.
01 января 2021г. в 00 час 31 мин 49 сек Алматинского времени (31 декабря 2020г. в 18 час 32 мин 49 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 361 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая, - говорится в сообщении ведомства.
Энергетический класс землетрясения 10.1.
Магнитуда MPV 4.6.
Координаты эпицентра 42.08° с.ш. 81.04° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Сообщение составил дежурный оператор ЦСО «Алматы» 01 января 2021г. в 00 час 52 мин
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