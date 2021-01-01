Четыре смерти, 117 заболевших. Данные о пневмонии с признаками коронавируса

С 1 августа 2020 года зарегистрировано 45 840 заболевших.

117 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано 30 декабря 2020 года в Казахстане, передает zakon.kz.

На 30 декабря 2020 года зарегистрировано 117 случаев заболевания, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 84 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано 45 840 заболевших, случаев с летальным исходом - 503, всего выздоровели – 33 167 человек.

На 1 января лечение от КВИ продолжают получать 22 275 человек (10 105 КВИ+ и 12 170 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 774 пациента, на амбулаторном уровне – 17 501 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 265 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 53 пациента;

• на аппарате ИВЛ - 46 пациенто

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