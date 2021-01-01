В течении 4 часов экипажу пограничного корабля не удавалось пришвартоваться к судну и забрать больного.

Казахстанские моряки-пограничники спасли гражданина Турции, находившегося на азербайджанском пароме, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Сигнал о помощи «SOS» поступил от командира Азербайджанского судна «Академик Гасан Алиев» по радио в районе Кендерлинской бухты. Консульская служба Республики Азербайджан в г.Актау подтвердила факт критической ситуации. Состояние больного оценивалось как тяжёлое, был поставлен предварительный диагноз «Острый аппендицит».

Экипаж пограничного корабля «Сарбаз» Актауского Дивизиона пограничных кораблей и катеров Департамента Пограничной службы КНБ по Мангистауской области под командованием капитана третьего ранга Ахметчан А.К. получив сообщение, сразу же выдвинулись в сторону парома, при этом двигаться пришлось при волне более 2 метров и сильном встречном ветре.

В течении 4 часов экипажу пограничного корабля не удавалось пришвартоваться к судну и забрать больного. Командиром корабля было принято рискованное решение о перезагрузке больного на бортовой катер пограничного корабля «Сарбаз».

В пресс-службе ведомства сообщили, что в связи с отдаленностью гидротехнических сооружений и невозможностью причаливания в порту Курык, экипаж бортового катера во главе с лейтенантом Иксатовым Ж.Ж. вместе с больным пассажиром вынужден был принять нестандартное решение о выдвижении по кратчайшему пути и выходу на необорудованный берег.

На берегу больного уже ждали военнослужащие пограничного отделения «Кендерли» и врачи скорой медицинской помощи.

В общей сложности операция по спасению длилась в течении 6 часов.

В городской больнице города Жанаозен больному был поставлен диагноз: «Перфоративная язва желудка» и проведена срочная операция.

Консульство Республики Азербайджан выразило благодарность казахстанским пограничникам за своевременные и умелые действия и спасение пассажира.

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