Горячие новости
Читайте также

Развалилась после "полета" бетономешалка в Алматы

Пострадал водитель, его госпитализировали с переломами и ушибами.

Фото : zakon.kz6 января 2021, 17:35

В Алматы в серьезную аварию попала бетономешалка, передает zakon.kz.

Как стало известно, бетономешалка с ВОАД свернула на ул. Диваева. На затяжном крутом повороте машина просто поехала прямо, водитель не смог удержать управление. В результате многотонник пролетел через встречную полосу, выехал с дороги, разнеся отбойник и свалился в речку. После нескольких переворотов бетономешалка буквально развалилась - у нее оторвало кабину, разломался двигатель и т.д.

В результате пострадал водитель, его госпитализировали с переломами и ушибами.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты