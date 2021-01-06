Развалилась после "полета" бетономешалка в Алматы
Пострадал водитель, его госпитализировали с переломами и ушибами.
Фото : zakon.kz6 января 2021, 17:35
В Алматы в серьезную аварию попала бетономешалка, передает zakon.kz.
Как стало известно, бетономешалка с ВОАД свернула на ул. Диваева. На затяжном крутом повороте машина просто поехала прямо, водитель не смог удержать управление. В результате многотонник пролетел через встречную полосу, выехал с дороги, разнеся отбойник и свалился в речку. После нескольких переворотов бетономешалка буквально развалилась - у нее оторвало кабину, разломался двигатель и т.д.
В результате пострадал водитель, его госпитализировали с переломами и ушибами.
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