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Появилось видео, как женщины пытаются выпрыгнуть с четвертого этажа горящего медцентра

Трех человек спасли.

Фото : кадр из видео11 января 2021, 18:55

В социальных сетях появилось видео, как женщины пытаются выпрыгнуть с четвертого этажа горящего медицинского центра в Усть-Каменогорске, сообщает zakon.kz.

Как стало известно, возгорание произошло в четырехэтажном здании на улице Карла Либкнехта, 17.

Обнаружено загорание натяжного потолка. Предварительно площадь пожара составила 200 квадратных метров. Трех человек спасли, еще несколько эвакуировали, - сообщили YK-news.kz в ДЧС ВКО

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Публикация от Усть-Каменогорск (@oskemen_online)


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