Появилось видео, как женщины пытаются выпрыгнуть с четвертого этажа горящего медцентра
Трех человек спасли.
Фото : кадр из видео11 января 2021, 18:55
В социальных сетях появилось видео, как женщины пытаются выпрыгнуть с четвертого этажа горящего медицинского центра в Усть-Каменогорске, сообщает zakon.kz.
Как стало известно, возгорание произошло в четырехэтажном здании на улице Карла Либкнехта, 17.
Обнаружено загорание натяжного потолка. Предварительно площадь пожара составила 200 квадратных метров. Трех человек спасли, еще несколько эвакуировали, - сообщили YK-news.kz в ДЧС ВКО
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