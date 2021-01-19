Раскрыта тайна "вечной молодости"

Моложавая жительница Лондона Джо Хупер раскрыла тайну "вечной молодости", передает zakon.kz.

Как сообщает Daily Mail, 55-летняя мать троих детей рассказала, как ей удается держать себя в тонусе.

По ее словам, до 17 лет она занималась балетом, а пять лет назад начала ходить в спортзал на тренировки, которые сочетают в себе элементы из балета, функционально-силовой тренинг, пилатес и йогу.

Это веселее и прекрасно подкачивает мышцы кора и ягодиц, - отметила она.

Отмечается, что каждое утро британка пользуется бюджетным уходовым кремом для лица. Она утверждает, что пробовала дорогостоящие средства, но не почувствовала разницы. Перед сном она наносит на тело масло и делает расслабляющий массаж.

По мнению Хупер, на состояние кожи больше влияет не косметика, а образ жизни в целом.

Она утверждает, что не вкалывает ботокс и предпочитает легкий, естественный макияж. Как правило, она пользуется только праймером и тушью для ресниц.

По словам британки, эти привычки помогают ей сохранять молодость.

Фото: @Johooper5