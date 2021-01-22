Пешехода дважды сбили на переходе в Алматы

Пешеход попал под колеса двух автомобилей в микрорайоне Зердели, сообщает корреспондент zakon.kz.

По словам водителя Lexus GS, он двигался по улице Бауыржана Момышулы в южном направлении. Навстречу ехал Kia Sportage.

Освещение на дороге отсутствовало. Идущего по пешеходному переходу мужчину водитель Kia заметил поздно и не успел отреагировать.

Удар машины был такой силы, что мужчину, по словам очевидцев, "как снаряд" отбросило на полосу встречного движения, где мужчина попал под колеса Lexus GS.

Тело мужчины проломило капот, выбило лобовое стекло и смял крышу. В очень тяжелом состоянии его госпитализировали в ближайшую больницу.

По словам водителя Lexus GS, сбитый был сотрудником акимата, присланным сюда, именно для того, чтобы включить освещение.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.