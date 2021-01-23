Как похудеть к лету без жестких диет и спорта

Назван способ похудения к лету без насилия над собой, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, врач-диетолог Елена Соломатина перечислила простые правила, позволяющие похудеть к лету без жестких ограничений и изнуряющих занятий спортом.

Так, по ее словам, не стоит морить себя голодом или сидеть на малокалорийной диете - это приводит к стрессу и срывам в еде: организм начинает делать "запасы на всякий случай". Поэтому следует включить в рацион легко усваиваемый белок, а жареное красное мясо заменить на вареное. Вместо свинины врач предложила съесть курицу, рыбу или индейку. Красное мясо можно употреблять не более двух раз в неделю. Также стоит уделить внимание зелени и овощам в рационе.

Врач отметила, что важно помнить и о богатых йодом морепродуктах и хурме. Витамин D, чья нехватка способствует набору веса, содержится в яйцах, рыбе и молочных продуктах.

Специи, особенно перец, имбирь или чеснок, усиливают метаболизм. Так, для похудения Соломатина предложила готовить смузи из огурца, лайма и имбиря. Еще одним напитком для поддержания нормального веса является зеленый чай без сахара.

Кроме того, по словам диетолога, важно пить много жидкости - вода вымывает лишнее из организма.

Есть лучше всего минимум пять раз в день, а перекусывать фруктами и овощами, а не выпечкой. Также стоит съедать небольшой кусок мяса или яйцо. Количество углеводов, по словам врача, следует сократить.

Не стоит есть на ночь или ночью: последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна. Также диетолог предложила записывать все, что съедаете, - это дисциплинирует и позволяет упорядочить питание.

Из рациона следует исключить сладкие газированные напитки, сахар, выпечку, продукты с трансжирами. Если хочется жирного, то можно съесть ломтик сала. Растительное масло для жарки Соломатина предложила заменить на топленое или рафинированное оливковое. А для того, чтобы избавиться от тяги к сладкому, медик предложила включить в рацион добавки с хромом и магнием.

Врач добавила, что на набор веса влияет и сон. Зимой она посоветовала ложиться спать раньше. Соматотропный гормон, который влияет на сброс веса, вырабатывается в полночь в фазе глубокого сна. Для человека необходимо спать семь-восемь часов. Недосып приводит организм в стрессовое состояние, при котором вырабатывается кортизол.

А кортизол усиливает желание есть, причем сладкое или жирное, - пояснила врач, подчеркнув, что для похудения также необходимо много двигаться.