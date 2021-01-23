Юноша совершил суицид в Семее, спрыгнул с моста в Иртыш

В Семее погиб человек, спрыгнув с автогужевого моста в Иртыш, сообщает zakon.kz со ссылкой на arnapress.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции ВКО, погибший был несовершеннолетним. Трагедия произошла вечером 22 января. В этот же день Центральным отделом полиции УП Семея было начато досудебное расследование, которое ведут по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 105 УК РК (Доведение до самоубийства, совершенного в отношении несовершеннолетнего).

Сообщается, что несовершеннолетний был 2003 года рождения.

В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, данные досудебного расследования не подлежат разглашению, - добавили в ДП ВКО.