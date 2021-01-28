Киркоров выступит на Евровидении, но не от России

28 января 2021, 16:39
Фото: Hello.ru

Знаменитый российский певец Филипп Киркоров решил выступить на Евровидении. Правда, представит он не Россию, передает zakon.kz.

Грандиозную новость о своем участии в песенном конкурсе Киркоров опубликовал в Instagram.

Теперь официально! Мы едем покорять Евровидение 2021 вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы! Наша международная команда готовит очень сладкую премьеру! Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчет, - написал Киркоров.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Кто поедет от России, пока не известно. Была информация, что выступить готов скандальный рэпер Моргенштерн, его кандидатуру уже поддержали продюсеры Иосиф Пригожин и Тимати.


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