Опубликовано видео крушения украинского сухогруза в Турции

Телеканал НТВ опубликовал видео, на котором запечатлен момент крушения сухогруза Arvin у берегов Турции, сообщает zakon.kz.

На кадрах видно, как судно раскачивается на волнах, после чего переламывается в носовой части. Экипаж пытается экстренно связаться с диспетчером, однако не получает ответа.

Украинский сухогруз Arvin затонул у побережья Турции 17 января. На его борту были 12 человек: двое россиян и десять граждан Украины. По данным береговой охраны, трое моряков погибли, шестерых удалось спасти, поиск еще троих продолжается. Среди спасенных — старший техник судна россиянин Николай Кринов.

Согласно порталу vesselfinder, "Арвин" до 1992 года ходил под российским флагом. Тогда судно эксплуатировалось Беломоро-Онежским пароходством, позднее перешло под флаг Болгарии, а затем Камбоджи. С 2016-го сухогруз ходит под флагом Палау.