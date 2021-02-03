Бродячая собака покусала четырехлетнего малыша в ВКО

29 января сотрудник природоохранной полиции Бескарагайского РОП Айдар Кабиденов, проходя через двор многоквартирного дома, расположенного на одной из улиц села Бескарагай заметил детей, играющих во дворе, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО, через некоторое время полицейский увидел, как одного из малышей атаковала бродячая собака. Он бросился на помощь, однако за эти считанные секунды животное успело один раз укусить ребенка за руку.

Отмечается, что полицейскому удалось отогнать собаку от малыша. Он сразу же повез ребенка в ЦРБ Бескарагайского района для оказания медицинской помощи, которую малышу оказали своевременно. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Мама несовершеннолетнего поблагодарила сотрудника полиции за спасение ее ребенка.

Фото: ДП ВКО