Названы факторы, которые указывают на перенесенный организмом коронавирус

Врач рассказала о способах маскировки коронавируса, передает zakon.kz.

Эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина в беседе с mk.ru назвала несколько факторов, которые указывают на перенесенный организмом СOVID-19.

Часто люди с коронавирусом испытывают ощущения, которые указывают на заболевание, но неправильно их интерпретируют. К примеру, о болезни говорят приступы внезапной усталости или снижение физического тонуса, головокружения или головные боли, ноющие мышцы или суставы. Заболевшие могут заметить проблемы, связанные с полостью рта, - локальные воспаления и припухлости, следствием которых становятся сухость во рту и искаженное восприятие вкуса пищи, - пояснила врач.

По ее словам, некоторые не считают такие симптомы слишком важными для обращения к врачам и таким образом переносят болезнь в относительно легкой форме, что называется, на ногах.

Эпидемиолог отмечает, что хотя люди, перенесшие данные симптомы, скорее всего, являются счастливыми носителями антител к COVID-19, это не избавляет их от соблюдения общепринятых мер безопасности в период пандемии.

По мнению врачей, не менее 20% людей от общего числа заболевших коронавирусом переносят его бессимптомно. Причем они могут догадаться о скрытом течении, если прислушаются к своему организму.